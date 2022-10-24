Xiaomi представила настольную лампу MIJIA Desk Lamp Pro с регулировкой температуры света

Компания Xiaomi представила настольную лампу MIJIA Desk Lamp Pro, которая подойдёт для письма, чтения или работы за компьютером.

У лампы настраивается высота и направление света. Яркость составляет 1690 люкс, а сам свет будет мягким, ярким и однородным. Доступна регулировка температуры светового потока — от 2700 К до 5500 К. Яркость регулируется с 1 до 100%.

Лампа может освещать до полутора квадратных метров, чего хватит для обычного письменного стола. В продажу новинка поступит 11 ноября по цене 299 юаней (примерно $41).

О выходе новинки в Европе пока ничего не сообщается.