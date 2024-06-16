Xiaomi представила карманную электробритву с защитой от воды за $26

Xiaomi представила новую электробритву Mijia Electric Shaver Dual Blade Version с компактным дизайном, системой из двух лезвий и водонепроницаемостью по стандарту IPX7. Устройство появилось на китайском рынке по цене в $26 или около 2500 рублей.

Лезвия. Всего у электробритвы их два: наклонное с расстоянием между зубцами в 0,3 мм для самых коротких волосков и 55-микронное ультратонкое для глубокого бритья и минимальной щетины. При этом имеется функция блокировки на время поездок и амортизирующая конструкция для снижения шума и вибрации.

Корпус. Бритва может похвастаться толщиной всего в 16 мм, так что это идеальный минималистичный вариант для путешествий. К тому же, она защищена по стандарту IPX7, из-за чего ее можно мыть под струей воды и использовать для влажного и сухого бритья.

Начинка. За работу отвечает высокоскоростной мотор на 6500 оборотов в минуту. А за время работы — разъем Type-C и литиевый аккумулятор, который обеспечивает до часа заряда. Также имеется функция экстренной подзарядки за 3 минуты — она даст 5 минут на бритье.