Нейросеть Алиса начала генерировать описания отелей в Яндекс Путешествиях

Команда Яндекс Путешествий интегрировала нейросеть Алису на базе YandexGPT 5.1 Pro, чтобы автоматизировать создание описаний отелей и апартаментов. На основе введенных владельцем данных ИИ генерирует привлекательные тексты, подчеркивающие ключевые преимущества объектов.

В компании рассказали, что для генерации описаний нейросеть использует данные из карточек объектов в Яндекс Бизнесе и Экстранете Яндекс Путешествий, отзывы гостей на Яндекс Путешествиях и Яндекс Картах, а также информацию из открытых источников Поиска.

Описание обновляется еженедельно. Сгенерированный контент проверяют ИИ-тренеры, а владельцы объектов могут вносить корректировки через службу поддержки.

Кроме того, Яндекс Путешествия добавили функцию автоматического распределения фотографий по комнатам. Владелец загружает набор фото в личный кабинет (Экстранет), а ИИ определяет, к какой комнате они относятся (спальня, гостиная, ванная и др.). Это ускоряет процесс загрузки, делает представление объекта более наглядным и снижает риск отказов от брони.