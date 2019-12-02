Xiaomi попала в Книгу рекордов Гиннеса

Компания Xiaomi лишь недавно вышла на рынок США, и чтобы заявить о себе во весь голос, решила провести интересную акцию. В ней участвовало порядка 700 человек и каждый из них подбросил пакет вверх, так, чтобы последний вывалился из подарочного пакета. Такое мероприятие назвали «Mi-stery Box».

Состоялось это событие 21 декабря в центре Нью-Йорка. Как позже внегласно назвали эту акцию – слепой распаковкой. Таким образом, в распаковке приняли участие около 700 человек, что сразу же внесло это мероприятие в Книгу рекордов Гиннесса. Отметим, что в США до сих пор официально не продаются смартфоны Xiaomi. А вот найти электросамокаты или проекторы не проблема.