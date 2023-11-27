Xiaomi показала Redmi Watch 4 – первые металлические часы бренда

Президент Xiaomi Group, гендиректор Redmi Лу Вейбинг объявил о предстоящем запуске новых смарт-часов Redmi Watch 4, которые будут официально представлены 29 ноября вместе со смартфонами серии Redmi K70 и другими новинками.

Redmi Watch 4 станут первыми в серии часами с корпусом из алюминиевого сплава. Особенностью дизайна станет заводная головка сбоку, позволяющая управлять интерфейсами.

Часы оснащены крупным 1,97-дюймовым AMOLED-экраном с технологией LTPS, частотой обновления 60 Гц, максимальной яркостью до 600 нит и тонкими рамками.

Несмотря на внушительные характеристики экрана, часы могут работать до 20 дней без подзарядки благодаря эффективному энергопотреблению. Кроме того, Redmi Watch 4 предложат разнообразие сменных ремешков, включая металлический браслет с миланским плетением.