Xiaomi первой выпустит смартфон с камерой на 150 Мп

В прошлом году Xiaomi совместно с Samsung представила первый в мире смартфон с камерой на 108-мегапикселей. Сейчас стало известно, что компании начали работать над смартфоном с 150-мегапиксельной камерой.

Как заявляет надежный инсайдер в Weibo, Samsung завершила работу над датчиком с разрешением в 150 Мп и по всей видимости первым его получит смартфон Xiaomi в четвёртом квартале текущего года. По другим данным Samsung уже ведёт работу над 250-мегапиксельными сенсорами.

В новом датчике будет использоваться технология Nonacell, которая лежит в основе камеры флагманского Galaxy S20 Ultra.

Другие компании в лице Oppo и Vivo также ведут работы над созданием 150-мегапиксельных смартфонов, но представят их только в начале 2021 года.