В России стартовали продажи новой серии смартфонов HUAWEI nova 14

«М.Видео» объявила о старте в России продаж новой линейки смартфонов HUAWEI nova 14. В нее вошли два смартфона: nova 14 и nova 14 Pro. Новинки ориентированы на качественную портретную съемку и представляет концепцию «Портреты уровня Про».
В частности, смартфоны получили технологию для ультрареалистичной съемки портретов и обновленный движок XD Portrait, благодаря которым портретные снимки получаются глубокими и насыщенными. Подробнее о характеристиках HUAWEI nova 14 и nova 14 Pro читайте в отдельном материале.
Цены на серию HUAWEI nova 14 в России следующие:
- HUAWEI nova 14 (12/256 ГБ) — 39 999 рублей (скидка 6 000 рублей, 1 год бесплатного сервиса HUAWEI Care+, 2 бесплатные замены плёнки экрана в течение двух лет);
- HUAWEI nova 14 (12/512 ГБ) — 42 999 рублей (скидка 6 000 рублей, 1 год бесплатного сервиса HUAWEI Care+, 2 бесплатные замены плёнки экрана в течение двух лет);
- HUAWEI nova 14 Pro (12/512 ГБ) — 54 999 рублей (скидка 8 000 рублей, 1 год бесплатного сервиса HUAWEI Care+, 2 бесплатные замены плёнки экрана в течение двух лет).
