В России стартовали продажи новой серии смартфонов HUAWEI nova 14
В России стартовали продажи новой серии смартфонов HUAWEI nova 14

Смартфоны созданы для качественной портретной съемки.

«М.Видео» объявила о старте в России продаж новой линейки смартфонов HUAWEI nova 14. В нее вошли два смартфона: nova 14 и nova 14 Pro. Новинки ориентированы на качественную портретную съемку и представляет концепцию «Портреты уровня Про».

В частности, смартфоны получили технологию для ультрареалистичной съемки портретов и обновленный движок XD Portrait, благодаря которым портретные снимки получаются глубокими и насыщенными. Подробнее о характеристиках HUAWEI nova 14 и nova 14 Pro читайте в отдельном материале.

HUAWEI представила серию смартфонов nova 14 с упором на портретную съемку
HUAWEI представила серию смартфонов nova 14 с упором на портретную съемку
HUAWEI nova 14 / HUAWEI nova 14 Pro

Цены на серию HUAWEI nova 14 в России следующие:

  • HUAWEI nova 14 (12/256 ГБ) — 39 999 рублей (скидка 6 000 рублей, 1 год бесплатного сервиса HUAWEI Care+, 2 бесплатные замены плёнки экрана в течение двух лет);
  • HUAWEI nova 14 (12/512 ГБ) — 42 999 рублей (скидка 6 000 рублей, 1 год бесплатного сервиса HUAWEI Care+, 2 бесплатные замены плёнки экрана в течение двух лет);
  • HUAWEI nova 14 Pro (12/512 ГБ) — 54 999 рублей (скидка 8 000 рублей, 1 год бесплатного сервиса HUAWEI Care+, 2 бесплатные замены плёнки экрана в течение двух лет).
Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
