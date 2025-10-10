В России стартовали продажи новой серии смартфонов HUAWEI nova 14

«М.Видео» объявила о старте в России продаж новой линейки смартфонов HUAWEI nova 14. В нее вошли два смартфона: nova 14 и nova 14 Pro. Новинки ориентированы на качественную портретную съемку и представляет концепцию «Портреты уровня Про».

В частности, смартфоны получили технологию для ультрареалистичной съемки портретов и обновленный движок XD Portrait, благодаря которым портретные снимки получаются глубокими и насыщенными. Подробнее о характеристиках HUAWEI nova 14 и nova 14 Pro читайте в отдельном материале.

HUAWEI nova 14 / HUAWEI nova 14 Pro

Цены на серию HUAWEI nova 14 в России следующие: