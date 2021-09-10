Xiaomi начала блокировать нелегально ввезённые смартфоны

Xiaomi приступила к блокировке смартфонов, которые были нелегально ввезены во многие регионы. Речь идёт о Кубе, Иране, Сирии, Северной Корее, Судане и Крыме. Если вы по каким-то причинам приобрели смартфон в одном из вышеперечисленных регионов, то готовьтесь к блокировке своего аппарата.

Жесткая экспортная политика Xiaomi запрещает продавать устройства там, где нет официального представительства или поддержки. Если ранее блокировка устройств не происходила, то сейчас компания активно занимается этим.

Политика Xiaomi не разрешает продажу или предоставление продукта на территории, на которой вы пытались активировать его. За дополнительной информацией обращайтесь напрямую к продавцу.

Каждый день всё больше появляется сообщений о блокировке смартфонов Xiaomi. Одни утверждают, что если устройство было активировано в разрешённом регионе, то никаких проблем не возникнет. Владельцы кастомных прошивок, заявляют об отсутствии каких-либо ограничений. Так или иначе, нужно ждать официального заявления Xiaomi.

Стоит отметить, что в Условиях использования Xiaomi четко указано, что покупателям запрещается экспортировать телефоны в определенные регионы. Однако там не указывается, что компания будет блокировать телефоны, экспортируемые в эти регионы.

Однако возникает вопрос, зачем так делать вообще? Ведь смартфоны не являются подделкой.