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Pepsi выпустит «полезную» колу с пребиотиками

Напиток будет содержать 5 граммов сахара и 3 грамма пребиотической клетчатки, а его калорийность — всего 30 калорий.

Компания PepsiCo объявила о запуске нового напитка — Prebiotic Cola. Впервые за последние 20 лет состав популярной газировки будет существенно изменен.

Новая кола в вариантах «Оригинальная кола» и «Вишня-ваниль» будет содержать 3 грамма пребиотической клетчатки. Кроме того, вместо кукурузного сиропа в ней будет использоваться тростниковый сахар.

«Этот инновационный продукт содержит 5 граммов тростникового сахара, имеет 30 калорий и не содержит искусственных подсластителей. Он обладает классическим свежим вкусом Pepsi с добавлением функционального ингредиента — 3 граммов пребиотической клетчатки»,

— PepsiCo.

Купить Pepsi Prebiotic Cola онлайн можно будет уже осенью 2025 года. В розничных магазинах она появится в 2026 году.

В последние два десятилетия потребление обычной газировки в США сократилось. Однако, пребиотические газированные напитки, такие как Poppi и Olipop, стали очень популярными среди тех, кто заботится о своем здоровье. Производители таких напитков заявляют, что пребиотики полезны для кишечника.

Четыре месяца назад PepsiCo объявила о покупке Poppi за $1,95 миллиарда, сделка завершилась в мае. Конкурент Pepsi, компания Coca-Cola, также не остается в стороне. В феврале 2025 года Coke представила свой бренд газированных напитков Simply Pop с пребиотиками.

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Источник:
PepsiCo
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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