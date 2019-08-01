Xiaomi может выпустить автомобиль
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Xiaomi может выпустить автомобиль

Кто-кто, но Xiaomi умеет удивлять. Если раньше мы говорили лишь о смартфонах и других гаджетах производителя, то сейчас речь уже зашла об автомобиле. Да, именно автомобиле. Подтверждением тому может быть тизер, появившийся, но затем сразу исчезнувший с официальной страницы компании. Источником изображения стал ресурс Weibo, где появляются новинки китайских производителей. Если верить изображению, то завтра мы можем стать свидетелями выхода первого автомобиля, причем внедорожника от Xiaomi.

Да, тизер можно было посчитать чьей-то шуткой, но дело в том, что это официальная страница компании. Да и на самом изображении присутствует надпись: «Сделать автомобиль? Мы серьезно». И несмотря на то, что на Weibo уже давно нет тизера автомобиля, он уже сегодня стал самым популярным изображением.

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Еще в большей степени можно поверить в реальность слитой в сеть фотографии автомобиля тот факт, что Xiaomi уже давно сотрудничает с производителем автомобилей, правда, только в Китае. Так, китайский бренд активно поддерживает финансами Xiaopeng Motors, который является альтернативой Tesla в поднебесной. И судя по всему, не любой аналитик предположит, какой из автомобилей представит китайский бренд. Не исключается, что это будет игрушечный автомобиль.

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