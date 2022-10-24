Xiaomi может представить доступный телевизор Xiaomi TV 6 Youth Edition

Xiaomi представит доступный телевизор Xiaomi TV 6 Youth Edition на своем мероприятии, которое состоится 27 октября. Главными новинками на нем станут смартфоны серии Redmi Note 12, поэтому производитель не торопиться тизерить новый телевизор.

Упоминание о Xiaomi TV 6 Youth Edition нашли на странице умного дверного звонка компании. Там телевизор упоминается, как устройство, которое поддерживает этот самый дверной звонок.

Сейчас существуют две модели серии Xiaomi TV 6, а именно Xiaomi TV 6 Extreme и Xiaomi TV 6 OLED. Последняя 6 OLED выходила еще в прошлом году и позиционировалась как «доступный OLED телевизор для молодежи». Скорее всего, новое поколение тоже будет относиться в категорию доступных устройств.

Презентация Xiaomi TV 6 Youth Edition состоится 27 октября.