Xiaomi выпустила новые детские умные часы за $70

Xiaomi выпустила новые умные часы для детей под названием Mi Rabbit Children’s Learning Watch 6. Новинка будет доступна в двух цветах – оранжевом и синем.

Устройству добавили поддержку мобильных платежей через системы WeChat и Alipay, в которых можно выставлять лимиты на покупки. Также появилась поддержка китайских соцсетей WeChat и QQ. К сожалению, нововведения полезны только для китайского рынка.

Помимо этого, у Mi Rabbit Children’s Learning Watch 6C есть 1,4-дюймовый IPS дисплей, веб-камера на 2 Мп для видеозвонков, поддержка голосового помощника XiaoAI и 512 Гб оперативной/4 Гб встроенной памяти. Емкость батареи составляет 950 мАч, производитель обещает автономную работу часов до пяти дней.

Новинка позволяет родителям просматривать перемещения ребенка и расписание, а также отслеживать его физическую активность.

Стоимость детских часов от Xiaomi по предзаказу составляет $70. Дальше она немного вырастет.

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