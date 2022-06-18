Xiaomi продала миллион браслетов Mi Band 7 меньше чем за месяц

Xiaomi похвасталась статистикой по фитнес-браслету Mi Band 7. Его представили около месяц назад, а продажи за несколько недель превысили 1 млн единиц.

При этом, важно учитывать, что скоро Mi Band 7 выйдет еще в Европе и Индии. После этого Xiaomi сможет продемонстрировать еще лучшие результаты.

Наличие высокого спроса на новый фитнес-браслет — факт неудивительный. Всего вышло две модели: базовая и с NFC. У обеих версий 1,62-дюймовый AMOLED дисплей, датчики ЧСС и SpO2 и автономная работа до 14 дней.

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