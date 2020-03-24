Xiaomi Mi 10 Pro не появится за пределами Китая

Издание TechRadar получило уникальную информацию, что флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Pro 5G премиум класса не будет выпущен в Великобритании, Индии и других странах. Они получат только версию Xiaomi Mi 10 и она будет стоить достаточно дороже, чем в Китае. Может случиться так, что кроме как в Китае Xiaomi Mi 10 Pro 5G больше нельзя будет купить.

Подтверждается, что на территории Великобритании Xiaomi Mi 10 обойдется в 820 долларов, когда в Китае он стоит $575 за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти.

Мировая премьера Xiaomi Mi 10 состоится уже сегодня. На ней ожидается объявление о том, ждать ли пользователям смартфон в Европе, а также появится ли Xiaomi Mi 10 Pro 5G за пределами Китая.

Xiaomi Mi 10 обладает 108-мегапиксельной камерой, однокристальной системой Snapdragon 865 SoC, изогнутым экраном AMOLED с частотой обновления 90 Гц и аккумулятором емкостью 4780 мА•ч с поддержкой 30-ваттной быстрой зарядки.