Xiaomi Mi 10 поступит в продажу раньше ожидаемого

Совсем скоро Xiaomi представит свой флагманский Mi 10 и Mi 10 Pro. Презентация состоится 10 февраля, а в продажу устройства поступят 14 февраля. Эту информацию подтвердил крупный онлайн-магазин JD.com.

Изначально Xiaomi планировала провести мероприятие 11 февраля. Но, видимо, компанию смутило соседство с Samsung, которая представит свою флагманскую линейку в этот же день. Как следствие, китайский производитель перенёс свои новинки на день раньше.

Вся эта спешка происходит у компаний неспроста. Xiaomi стремится первой выпустить смартфон с новейшей топовой платформой Snapdragon 865.

Представители компании также сообщили, что Mi 10 Pro уже отправила на тест в DxOMark. Там смартфон будут проверять не только на камеру, но и на звук.