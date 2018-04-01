Xiaomi Mi 10 начнут продавать в марте

Довольно странная ситуация, но один из топ-менеджеров Xiaomi по новым продуктам Ван Тен Томас, поделился сроками выхода флагманского Xiaomi Mi 10.

В китайской соцсети Weibo он заявил, что Mi 10 начнут продавать не позже марта, а его анонс состоится ещё раньше. По слухам презентация Xiaomi пройдёт в начале февраля, чтобы опередить Samsung.

Кроме того, если выход Xiaomi Mi 10 произойдёт в первых числах февраля, то в продаже на родине он появится в середине месяца. А вот до европейского рынка он дойдет к середине марта.

Xiaomi Mi 10 получит AMOLED дисплей от Samsung, флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 865 и основную камеру на 140 МП. Предположительная цена составит 3500 юаней или около $508.