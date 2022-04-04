Xiaomi начинает марафон скидок и подарков в России

Компания Xiaomi объявила о старте специальной акции в честь 12-го дня рождения. В рамках акции российские покупатели смогут сэкономить при покупке техники бренда и получить подарки.

Например, сегодня при покупке смартфона Redmi Note 11, получится сэкономить до 2000 рублей и получить TWS-наушники Redmi Buds 3 Lite всего за 1 рубль. Акция продлится до 1 мая и будет распространяться на версии смартфона с 4/64 ГБ и 4/128 ГБ.

С 6 по 20 апреля также пройдет серия распродаж на модели Redmi Note 11, Redmi Note 10T, Redmi Note 10S и Xiaomi 11 Lite 5G NE, которые можно будет приобрести с существенными скидками.

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