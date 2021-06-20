Xiaomi разрабатывает индикатор состояния батареи для смартфона

Сейчас, как известно, в большинстве смартфонов установлены литий-ионные батареи. Они неплохо держат заряд, но с течением времени батареи теряют свойства, а значит, производительность аккумулятора снижается. Если раньше ваш смартфон мог прожить день без подзарядки, то со временем он и пяти часов не проработает без подпитки источника энергии. Компания Xiaomi признала эту проблему насущной и намерена в свои смартфоны добавить индикатор, который будет показывать состояние аккумулятора.

Китайская компания уже имела дела с подобным функционалом на своих устройствах. Так, речь идет о модели Redmi Note 10. Но сейчас переработанное приложение тестируется и на других устройствах, среди них линейки Mi 11, Mi 10 и Redmi K40. Если верить утечкам от создателя, то индикатор умеет оценивать состояние аккумулятора на основе сложных факторов его процесса старения.

К таким параметрам можно отнести время использование устройства, время цикла заряда, температуру хранения, емкость батареи и еще много других факторов. Далее, учитывая состояние батареи, индикатор все данные преобразует в некую шкалу, где пользователь видит результат. Если у вас есть девайс, который поддерживает данную функцию, то она находится в “настройках системы”, “энергосбережение и батарея”, “батарея”. Также сама система будет подсказывать пользователю, что нужно делать для продления срока службы аккумулятора. Ожидается, что компания выпустит данный функционал, но только после его тщательного тестирования.

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