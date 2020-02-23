Xiaomi готовит телеприставку в виде флешки

Xiaomi планирует выпустить новую телеприставку в виде USB-флешки под названием Xiaomi Mi TV Stick. Новинка уже появилась у ряда крупных продавцов на Gearbest, но без возможности приобрести её.

Приставка получилась максимально миниатюрной, а по характеристикам ничем не уступает настольной Xiaomi Mi Box S. Однако миниатюрная флешка гораздо дороже старшего собрата. Если стоимость Xiaomi Mi Box S начинается от 59 долларов, то компактная Xiaomi Mi TV Stick выйдет в 80 долларов.

По предварительным данным Xiaomi Mi TV Stick получила процессор Amlogic S905 Y2, 2 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти для хранения данных. Поддержка максимального разрешения составляет 4K HDR, а подключение происходит через разъём HDMI 2.0. Работает приставка под управлением Android TV Pie.