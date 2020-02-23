Xiaomi готовит Mi 10 Youth Edition с необычным дисплеем
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Новости

Xiaomi готовит Mi 10 Youth Edition с необычным дисплеем

Представители Xiaomi медленно, но уверенно подкидывают интересную информацию о своем будущем девайсе – смартфоне Mi 10 Youth Edition. На днях появился очередной тизер, демонстрирующий выдающиеся способности в области съемки. И это неудивительно, ведь оптическая составляющая это то, чем может гордиться обладатель такого устройства.

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На одной из картинок перед нами предстает основной оптический модуль устройства, так сказать, взгляд изнутри. На одном из изображений мы видим перископный модуль, который способен обеспечить пятикратный оптический зум. В целом же, четыре объектива покрывают диапазон фокусных расстояний с 16 до 122 мм. Как уверяет производитель, камера способна предоставить пользователю 50-кратный зум.

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Что касается технических характеристик, то здесь выделим чипсет Snapdragon 765G и целых три модификации, отличающиеся объемами памяти. Так, в продаже ожидается 6/64, 6/128 и 8/256 ГБ. А не так давно стали известны и ценники каждой модификации. Так, первый вариант оценен производителем в 325 долларов, второй –  в 355 долларов,

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