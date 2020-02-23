Xiaomi готовит Mi 10 Youth Edition с необычным дисплеем

Представители Xiaomi медленно, но уверенно подкидывают интересную информацию о своем будущем девайсе – смартфоне Mi 10 Youth Edition. На днях появился очередной тизер, демонстрирующий выдающиеся способности в области съемки. И это неудивительно, ведь оптическая составляющая это то, чем может гордиться обладатель такого устройства.

На одной из картинок перед нами предстает основной оптический модуль устройства, так сказать, взгляд изнутри. На одном из изображений мы видим перископный модуль, который способен обеспечить пятикратный оптический зум. В целом же, четыре объектива покрывают диапазон фокусных расстояний с 16 до 122 мм. Как уверяет производитель, камера способна предоставить пользователю 50-кратный зум.

Что касается технических характеристик, то здесь выделим чипсет Snapdragon 765G и целых три модификации, отличающиеся объемами памяти. Так, в продаже ожидается 6/64, 6/128 и 8/256 ГБ. А не так давно стали известны и ценники каждой модификации. Так, первый вариант оценен производителем в 325 долларов, второй – в 355 долларов,