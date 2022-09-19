Xiaomi выпустила умный замок с опцией 3D-распознования лиц

Xiaomi выпустила обновленный дверной замок с функцией 3D-структурировванного распознавания лиц. Его полное название Xiaomi Face Recognition Smart Door Lock.

Пока устройство доступно для предзаказа в Китае за $285, позже ценник поднимется до $315. Первые покупатели получат свои заказы уже с 28 сентября.

Умный замок умеет распознавать лица по типу Face ID, а также по отпечатку пальца, вводу пароля, использования ключа и специального приложения. С внутренней стороны устройства есть AMOLED-дисплей. Гаджет способен записывать до 50 компонентов лица пользователя на расстоянии от 1,3 до 2 метров. В общем, все как в лучших шпионских фильмах.

Объем аккумулятора пока не известен, но предполагается, что он такой же как и у прошлогоднего Smart Door Lock X — 6250 мАч. Его хватит примерно на полгода использования.

Кстати, прошлогодний аналогичный умный замок Smart Door Lock X продавался дороже — от $473.

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