Супертонкий Xiaomi Civi 2 могут представить в конце сентября

Новую версию супертонкого смартфона Xiaomi Civi 2 могут представить в конце этого месяца. Упоминание устройства нашли в коде MIUI.

Линейка Civi относительно новая, она примечательна, в первую очередь, своим дизайном. Xiaomi Civi — самые легкие и тонкие смартфоны у бренда. Всего было представлено пока два устройства: Civi 1 и Civi 1S.

Теперь Civi 2 фигурирует под кодовым названием Ziyi. Изначально новинка получит прошивку MIUI 13 на Android 12, а позже обновится до Android 13.

По слухам, Xiaomi Civi 2 получит 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD и частотой 120 Гц. Процессором выступит Snapdragon 7 Gen 1, емкость аккумулятора не называется, но будет поддержка быстрой проводной 67-ваттной зарядки.

Также у новинки будет поддержка Dolby Vision и встроенный под дисплей сканер отпечатков пальцев. Устройство уже полностью готово к выходу, поэтому ждем анонс до конца сентября.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!