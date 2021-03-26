Xiaomi будет выпускать электромобили под своим брендом силами Great Wall

Компания Xiaomi будет выпускать электромобили под своим брендом. Сборка будет производиться на заводе китайского автопроизводителя Great Wall. По данным Reuters, этот электромобиль будет массовым, а первая модель появится в 2023 году.

Также отмечается, что электромобили Xiaomi смогут подключаться к другим устройствам из экосистемы производителя. Со своей стороны, Great Wall проконсультирует Xiaomi, чтобы ускорить реализацию проекта. А официальное заявление о партнёрстве ожидается на будущей неделе.

Подобные проекты есть, к слову, у Apple и Huawei, впрочем, китайцы опровергают эти данные. Так или иначе, но, похоже, на рынке электромобилей ожидается пополнение.

Интересно, будет ли компания Xiaomi использовать тот же подход, что и со смартфонами? Речь идёт о минимальной наценке за счёт массового производства.