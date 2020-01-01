Xiaomi Black Shark 3 станет первым смартфоном с 16 ГБ оперативной памяти

Гонка производительности у создателей смартфонов продолжается. Еще год назад мы удивлялись объему оперативной памяти в 12 ГБ, как сейчас появилась новость, что Xiaomi планирует выпустить Black Shark 3 с 16 ГБ ОЗУ. Как будет использоваться такое количество ОЗУ – остается вопросом. Да и о самом смартфоне неизвестно ничего, ведь компания напрочь закрыла утечки.

Единственное, что пока понятно – это наличие топового чипсета Snapdragon 865 и то лишь потому, что ничего более быстрого и производительного на данный момент не существует. Ну и естественно, никто не ставит под сомнение наличие поддержки технологии сетей пятого поколения.

Что касается столь огромного объема ОЗУ, то сейчас лишь игровые смартфоны могут похвалиться 12 ГБ ОЗУ и то, большинство из них эксклюзивные версии. Сейчас даже нет данных, когда может состояться презентация Black Shark 3. Отметим, что второе поколение игрового девайсы было представлено прошлым летом.