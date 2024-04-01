Xiaomi анонсировала совершенно новый смартфон Redmi Turbo 3

Xiaomi анонсировала новую серию «народных» устройств. Первым в неё вошёл смартфон Redmi Turbo 3. Он получит флагманский чипсет (Snapdragon 8s Gen 3) в ценовом диапазоне ниже базовых устройств K-серии и другие неплохие характеристики, которые пока держатся в тайне.

Почему компания выбрала для нового смартфона цифру «три» пока не совсем ясно. Но с появлением новой линейки, ряд суббренда Redmi состоит из четырёх серий: Redmi K (флагманы), Redmi Turbo (база с флагманской производительностью), Redmi Note (средний сегмент с опциями от флагманов), Redmi с номерами (устройства начального уровня).

Выход Redmi Turbo 3 ожидается до конца апреля.