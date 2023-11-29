Xiaomi 14 Ultra получит четыре датчика камеры по 50 Мп

Известный инсайдер Digital Chat Station поделился свежими сведениями о предстоящем смартфоне Xiaomi 14 Ultra, который, вероятно, будет официально представлен в начале 2024 года.

По данным информатора, устройство будет оснащено четырьмя 50-мегапиксельными основными камерами, включая широкоугольный объектив, основной модуль, телеобъектив и перископ.

Основным станет сенсор Sony LYT900, который имеет оптический формат 1 дюйм, с улучшенной переменной диафрагмой в диапазоне f/1.6-4.0. При этом снижать количество шумов будет технология Dual Conversion Gain.

Согласно слухам, дополнительные камеры Xiaomi 14 Ultra сохранят Sony IMX858 (1/2.51″). Также упоминается вероятность использования стеклянной крышки в дизайне, дополняющей версии с эко-кожей.

Ожидается, что Xiaomi 14 Ultra получит 6,7-дюймовый AMOLED экран с 2K разрешением и частотой обновления 120 Гц. «Сердцем» устройства, по слухам, станет чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. На борту флагмана ожидается до 16 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ ПЗУ и батарея на 5000 мАч с быстрой зарядкой.