Xiaomi 13 Pro показали на качественных рендерах

Популярный инсайдер OnLeaks показал качественные рендеры Xiaomi 13 Pro и раскрыл часть его характеристик. До этого про смартфон не было известно практически ничего.

Новинке приписывают 6,56-дюймовый изогнутый дисплей и тройную основную камеру с главным датчиком на 50 Мп. Процессором ожидается Snapdragon 8 Gen 2. Размеры — 163,0 x 74,6 x 8,8 мм (11,8 мм, включая выступ задней камеры).

По прогнозам OnLeaks, флагманский Xiaomi 13 Pro будет стартовать с ценника в $808.