Xiaomi 13 получит устаревшую камеру от Honor 70

Xiaomi перенесла выход Xiaomi 13, смартфоны должны были представить еще вчера. Тем не менее информация о будущих флагманах продолжает поступать.

Инсайдер Panda is bald рассказал, что в камере базового Xiaomi 13 установят датчик IMX800 на 54 Мп, такой же производитель использовал в среднебюджетном Honor 70. Выбор такого сенсора решение далеко не флагманское.

Дополнительные камеры вызывают меньше вопросов — 12-мегапиксельная сверхширокоугольная и телефото с 3,2-кратным оптическим зумом. У фронтальной камеры будет 32 Мп.

Предполагается, что новая дата анонса Xiaomi 13 и 13 Pro назначена на 8 декабря.

Ранее Pro-версия уже появлялась на видео.