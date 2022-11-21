Xiaomi 13 получит 120-ваттную зарядку

Популярный инсайдер Digital Chat Station назвал характеристики грядущего Xiaomi 13.

Про топовый Snapdragon 8 Gen 2 уже было известно, теперь добавилась информация о дисплее с разрешением 2K и 120-ваттной зарядки. Также Xiaomi 13 наделят новым 50-мегапиксельным модулем с оптической стабилизацией серии Sony IMX8.

Выход серии Xiaomi 13 ожидается до конца ноября. Глава Redmi Лу Вейбинг уже вовсю расхваливает новинки в соцсетях и утверждает, что смартфоны серии Xiaomi 13 получились настолько мощными, что их конфигурация может напугать пользователей. Ждем этого самого испуга.