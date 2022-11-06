Xiaomi 13 показали на новом рендере в белом цвете. Ожидается, что этот смартфон первым получит новый процессор Snapdragon 8 Gen 2.

Xiaomi 13 будет выпускаться с большим блоком камеры, датчики которой будут разработаны совместно с Leica. По слухам, речь идет о трех 50-мегапиксельных модулях Sony IMX989.

Также несколько дней назад на просторах Twitter публиковали живое фото якобы Xiaomi 13 Pro.

Однако, с огромной вероятностью смартфон на изображениях является фанатским прототипом. На нем блок камеры выглядит гигантским и неаккуратным. Поэтому относиться стоит к нему только как к творению поклонников, и их попытку выдать фейк за «утечку».