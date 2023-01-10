Xiaomi 13 Lite заметили в базе данных Google Play

В базе данных Google Play Console обнаружился смартфон Xiaomi 13 Lite, который фигурирует под кодовым названием Ziyi. Судя по всему, это клон Civi 2, но только под другим названием для глобального рынка.

Смартфон получит экран с разрешением 2400×1080 пикселей и плотностью 440 PPI, внутри установлен процессор Snapdragon 7 Gen 1 и 8 ГБ ОЗУ. Если верны данные о том, что это клон Civi 2, то новинка должна получить 128 или 256 ГБ постоянной памяти, а также версию на 12 ГБ ОЗУ.

Также у смартфона может быть сканер отпечатка на экране. На данный момент точных сроков выхода нет, предполагается, что смартфон покажут в рамках MWC 2023, то есть выйдет он к концу лета или в начале осени.