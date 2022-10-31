Xiaomi 13 Lite оказался копией Xiaomi Civi 2

В базе данных IMEI появился новый смартфон Xiaomi 13 Lite, самая младшая модель в линейке с номером 2210129SG. При этом, судя по всему, это будет копия ранее выпущенного Civi 2, поскольку они имеют одинаковые номера.

Сама Civi 2 — это модель среднего класса, которая вышла в сентябре. Обе модели получили SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, экран AMOLED с диагональю 6,55 дюйма с разрешением Full HD и кадровой частотой 120 Гц.

Также обещаны от 8 до 12 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ постоянной памяти, аккумулятор емкостью 4500 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 67 Вт. Основная камера включает модули на 50, 20 и 2 МП.

При этом, судя по некоторым данным, Xiaomi 13 Lite получит MIUI 14 на базе Android 13 из коробки, тогда как Civi 2 имела предыдущую версию ОС.

Помимо этого, в линейке Xiaomi 13 будет базовая модель и Xiaomi 13 Pro, которые анонсируют в ноябре этого года.