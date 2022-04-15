Xiaomi 12X и Xiaomi Buds 3 выходят на российский рынок

Компания Xiaomi объявила об официальном старте продаж Xiaomi 12X на российском рынке. Кроме того, сегодня стали доступны беспроводные наушники Xiaomi Buds 3.

Приобрести Xiaomi 12X в России можно уже сегодня. Цена за версию 8+128 ГБ составила 79 990 рублей, версия 8+256 ГБ доступна по цене 85 990 рублей. Покупатели, успевшие оформить предварительный заказ на Xiaomi 12X с 8 по 14 апреля, получат в подарок Xiaomi Buds 3. Для желающих купить наушники отдельно цена продукта составит 9 900 рублей.

Приобрести обе новинки можно в следующих каналах: официальный онлайн-магазин Mi.com, официальные магазины Xiaomi Store, М.Видео, Эльдорадо, DNS, Связной, МТС, билайн, Мегафон, Tele2, Онлайнтрейд и Технопарк.

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