Xiaomi 12T Pro показали на видео

Будущий флагман Xiaomi 12T Pro появился на видео. Его опубликовали в китайской соцсети Weibo.

Вживую дизайн смартфона выглядит обычно. Он похож на немного измененный Redmi K50 Extreme Edition.

Смартфон примечателен своей 200-мегапиксельной камерой.

Представят Xiaomi 12T и 12T Pro уже 4 октября. Оба устройства получат 6,67-дюймовые AMOLED дисплеи с закаленным стеклом Gorilla Glass 5. Емкость батарей составит 5000 мАч + поддержка быстрой 120-ваттной зарядки. Процессоры будут разные: Xiaomi 12T будет построен на MediaTek Dimensity 8100, 12T Pro на топовом Snapdragon 8 Plus Gen 1.

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