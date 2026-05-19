Google представила ИИ-агента Gemini Spark. Он автономно выполняет задачи пользователя

Google объявила о запуске Gemini Spark — персонального ИИ-агента, который работает автономно и способен выполнять задачи по поручению пользователя.

Новый инструмент функционирует на базе модели Gemini 3.5 и технологии Antigravity harness. Он тесно интегрирован с сервисами Google Workspace — в том числе Gmail, Docs и Slides. Поскольку Spark работает в облаке, он продолжает выполнять задачи даже если пользователь закрыл ноутбук или заблокировал смартфон.

ИИ-агент Gemini Spark может:

Выполнять регулярные действия: анализировать ежемесячные выписки по кредитным картам, чтобы выявлять новые или скрытые подписки.

Обучаться новым навыкам: отслеживать письма из школы ребенка, собирать важные даты и отправлять ежедневную сводку семье.

Выстраивать полноценные рабочие процессы. Например, объединять заметки из переписки и встреч, формировать структурированные документы и готовить сопроводительные письма для запуска проектов.

В ближайшие месяцы функциональность обещают расширить. Уже объявлено о подключении новых партнеров через MCP-интеграции. Среди них: Canva, OpenTable и Instacart. В перспективе Spark сможет напрямую выполнять действия в этих сервисах по запросу пользователя. Также планируется добавить возможность писать агенту через сообщения, создавать субагентов и управлять локальным браузером.

В Google подчеркивают, что ИИ-агент действует только по указанию владельца аккаунта. Пользователь сам выбирает, какие приложения подключить, и должен подтвердить выполнение потенциально важных операций (отправка писем, списание средств и т.д.).

Тестирование Gemini Spark среди ограниченного круга пользователей стартует уже на этой неделе. На следующей неделе выйдет его бета-версия для подписчиков Google AI Ultra в США.