Китай готовит свой ответ смартфону Google Pixel

Компания Baidu, которая является создателей и аналогом китайского Google, собирается представить свой первый смартфон на следующей неделе. На днях появилась информация, что устройство было замечено в TENAA под названием Xiaodu Qinghe.

Новинка, которая будет доступна только на китайском рынке, выглядит скромно и скорее всего, будет относиться к бюджетному сегменту рынка, поскольку не поддерживает 5G. Корпус выполнен из пластика, а в вырезе экрана расположена фронтальная камера. Также устройство оснащено двойной камерой.

Пока нет детальных технических характеристик и стоимости нового смартфона от Baidu, но ожидается, что более подробная информация появится в ближайшее время. Но навряд ли смартфон сможет составить конкуренцию Google Pixel 7a.