Xbox Series X получит преимущество над PlayStation 5

Если верить информации, полученной от представителей игровой индустрии, то вряд ли PlayStation 5 привлечет внимание геймеров эксклюзивными играми. А вот к Xbox Series X это явно не относится. Ожидается, что представители Microsoft подготовили около полтора десятка интересных, а главное эксклюзивных игр в стартовой линейке, тогда как Sony будет полагаться лишь на несколько портов громких блокбастеров.

Однако если взглянуть в прошлое, то можно увидеть колоссальное доминирование Sony над Microsoft в сфере игровых консолей. Но видимо, представители американского бренда сделали выводы и поэтому пересмотрели свое отношение к контенту. Эксклюзивный контент решает все – под таким девизом выходит Xbox Series X.

Отметим, что на PlayStation 5 в списке анонсов значится лишь Godfall. В будущем ожидается выход Gran Turismo 7. А вот на Xbox Series X должны появится Halo Infinite, Saga Senua: Hellblade II, а также продолжение гоночного симулятора Forza. Больше информации о готовящихся новинках в индустрии игр мы узнаем уже на Е3 2020.