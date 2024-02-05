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Фанаты в ярости от идеи Microsoft выпускать игры Xbox на PlayStation

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Вадим Майков сегодня в 11:03

В сети начались оживленные обсуждения слухов о возможной смене стратегии Xbox, где Microsoft планирует выпустить свои игры, такие как Indiana Jones and the Great Circle, Starfield и Hi-Fi RUSH на PlayStation 5. Хотя эта информация официально не подтверждена, множество авторитетных источников делает её более чем убедительной.

Сообщения, что Xbox начнет выпускать игры для конкурирующих платформ, уже появлялись 5 февраля в СМИ. Однако многие фанаты сначала думали, что это затронет только часть тайтлов, а не основные эксклюзивы Xbox.

Если всё это правда, то Microsoft фактически говорит нам покупать PlayStation.

Reddit 420praiseItkek

Это плевок в лицо всем пользователям Xbox, к чёрту всё это.

Reddit Otee06

Пошли к чёрту все, кто купили консоль Xbox, да?

Reddit Otaku_Instinct

Многие фанаты выразили свое разочарование такой перспективой. Некоторые из известных блогеров в сообществе Xbox даже предупреждают, что теперь будут поддерживать и другие игровые платформы.

На данный момент Microsoft не комментировала эту информацию, но учитывая количество источников, предполагается, что изменения действительно могут произойти. Возможно, теперь в компании появится необходимость ответить на запросы фанатов, которые требуют объяснений от руководства Xbox.

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Источник:
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