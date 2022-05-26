VPN-сервис Windscribe могли заблокировать в России

Популярный VPN-сервис Windscribe мог попасть под блокировку в России. Первые жалобы пользователей появились утром 26 мая. Сейчас сервис недоступен у клиентов «Билайна», «Ростелекома», МТС, Tele2 и «Мегафона».

По предварительным данным представителей Windscribe, происходит блокировка IP-адресов в России. В компании уже изучают проблему и думают над её решением.

На момент написания заметки, пользователи не могут сделать подключение практически ко всем серверам. Роскомнадзор официально не делал никаких заявлений о блокировки сервиса, также сайта Windscribe нет в реестре заблокированных.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!