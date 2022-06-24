Microsoft завершает поддержку Windows 8.1

Компания Microsoft начиная с 10 января 2023 года перестанет поддерживать операционную систему Windows 8.1. После этой даты пользоваться Windows будет можно, но она станет уязвимой для хакерских атак. Соответствующее уведомление начали получать пользователи устаревшей системы.

Поддержку бизнес-версии Windows 8.1. ESU (Extended Security Update) нельзя будет организовать даже на платной основе. Поэтому Microsoft предлагает перейти на более совершенную Windows 10, которая будет обновляться до октября 2025 года. Компании могут продолжить пользоваться устаревшей ОС, но на свой страх и риск.

Изначально Windows 8, вышедшая в 2012 году, была ориентирована на устройства с сенсорным управлением, но пользователи не оценили исчезновение кнопки «Пуск» и других особенностей системы. После обновления «Пуск» вернулся на своё прежнее место.

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