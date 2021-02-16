Vivo S9 — появились новые данные о смартфоне

Как было анонсировано раньше, первым смартфоном на чипсете MediaTek 1100 станет девайс от Vivo, модель S9. Ее презентация должна состояться 6 марта. А пока до этого момента еще есть время, в сети часто всплывают новые данные об устройстве. Так, накануне сразу несколько ресурсов поделились новыми данными.

В число теперь уже достоверно известных фактов о Vivo S9, теперь можно отнести и 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и вырезом для пары селфи-камер. Основной датчик разрешением 44 Мп, а рядом с ней сверхширокоугольная. А вот данных об основной тройной камере пока нет.

Задняя панель смартфона по предварительным данным должна получить алюминиевую крышку и корпус толщиной всего лишь чуть более 7 мм. Есть предположения, что Vivo S9 может стать самым легким смартфоном — 168 г. В виду этого, большую емкость батареи вряд ли стоит рассчитывать, но зато с быстрой зарядкой. Что касается объемов памяти, то их будет два варианта: 8\128 и 12\256. Цена на данный момент неизвестна.