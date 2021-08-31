Windows 11 выйдет уже 5 октября

Microsoft сообщила о скором начале развертывание бесплатного обновления до Windows 11 для всех пользователей. Это состоится 5 октября.

Как утверждается, новая ОС будет доступна в несколько этапов. Сначала обновление получат новые компьютеры, которые отвечают требованиям операционной системы. Затем придёт очередь остальных. Полный цикл, как ожидается, будет длиться до осени 2022 года.

Также ожидается появление в продаже компьютеров и ноутбуков, которые изначально спроектированы под Windows 11.

Отметим, что установить ОС на неподдерживаемые компьютеры можно, однако они не будут получать обновлений в автоматическом режиме.