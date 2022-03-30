Компания Microsoft выпустила обновление для Windows 11 под номером KB5011563. Апдейт уже доступен для загрузки в «Центре обновления Windows». Автоматически обновление не произойдёт, поэтому нужно воспользоваться ручной установкой.

Особенным нововведением стала более простая замена браузера по умолчанию. В момент запуска Windows 11 отличился трудной заменой стандартного браузера Microsoft Edge на любой другой. Кроме того, разработчики сторонних браузеров были крайне недовольны решением Microsoft «навязать» пользователям свой браузер.

Для замены браузера теперь достаточно зайти в подраздел приложений по умолчанию и нажать кнопку «сделать его браузером по умолчанию».

Скриншот The Verge

Следующим изменением стало одновременное отображение до 3-х всплывающих уведомлений с наивысшим приоритетом.

На рабочем столе, над панелью задач, появилась специальная отметка о соответствии системным требованиям ОС. Если компьютер окажется слабым, то пользователь получит отметку «Системные требования не выполнены» и ссылку для получения детальной информации.

В Microsoft заявили, что исправили проблемы с производительностью и ошибку во время запуска.

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