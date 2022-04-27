Microsoft показала цветной диспетчер задач для Windows 11

Microsoft продемонстрировала новый вид «разноцветного» диспетчера задач в Windows 11. Он должен появиться осенью с выходом большого обновления Sun Valley 2 (22H2).

По замыслу разработчиков, диспетчер задач Windows 11 будет поддерживать различные цветовые палитры для элементов и запущенных задач.

Сейчас Windows 11 предоставляет возможность изменять общий цветовой акцент системы, но некоторые элементы остаются в базовом виде. Видимо таким «косметическим» способом, разработчики хотят дать больше возможностей для персонализации рабочего пространства.

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