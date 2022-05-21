Amazfit представила смарт-часы GTR 2 New Version

Бренд Amazfit выпустил смарт-часы GTR 2 New Version. Они получили 1,39-дюймовым AMOLED-экран с разрешением 454×454 точек, более 90 спортивных режимов и корпус из алюминиевого сплава.

Кроме определения спортивных занятия, устройство получило датчики для отслеживания пульса, качества сна, насыщения крови кислородом и уровня стресса. Благодаря встроенному микрофону и динамику, часы позволяют отвечать на звонки через Bluetooth-соединение со смартфоном. Также есть функция всегда включенного дисплея и 3 ГБ флеш-памяти. Среди других модулей отмечается поддержка Bluetooth 5.0 LE, Wi-Fi (2,4 ГГц), GPS и ГЛОНАСС. При базовом использовании время автономной работы часов составляет около 14 дней.

Дисплей часов покрыт 2,5D-стеклом с углеродным покрытием, которое устойчиво к царапинам. Сам корпус защищён от попадания воды и пыли по стандарту IP68.

Смарт-часы Amazfit GTR 2 New Version появятся в продаже с 23 мая по цене $155 (около 9 610 рублей).

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