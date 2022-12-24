Windows 11 может получить независимый «Проводник»

В будущем обновлении для Windows 11 может появиться новый «Проводник». Он станет гораздо быстрее работать и будет буквально отдельным от всей системы.

Если сейчас в Windows через «Диспетчер задач» завершить активный процесс explorer.exe, то произойдёт мгновенное исчезновение рабочего стола со всеми его установками и ярлыками. Кроме рабочего стола, свою работу прекратит «Проводник», который очень тесно интегрирован в Windows.

Сейчас в тестовых версиях Windows 11 есть отдельная утилита под названием ShellAppRuntime.exe. Именно она отвечает за рабочий стол, работу панели задач и прочих элементов, но никак не воздействует на «Проводник» и explorer.exe при отключении.

Все новшества пока доступны только участникам программы Windows Insider. Когда публичная версия получит дату релиза, остаётся загадкой.