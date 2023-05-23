Чат-бот на базе ChatGPT будет встроен в Windows 11

Microsoft официально объявила о планах интеграции своего чат-бота Copilot, основанного на технологии ChatGPT, непосредственно в операционную систему Windows 11.

В ближайшем будущем пользователи смогут обратиться к боту, который появится в панели задач Windows, чтобы получить помощь в настройке операционной системы и быстром поиске необходимых функций. Кроме того, Copilot позволит использовать текст, сохраненный в буфере обмена, например, для составления текстовых документов.

Это нововведение также значительно упростит выполнение базовых задач. Например, пользователи смогут быстро получить информацию о текущем времени в разных городах, узнать прогноз погоды, найти расписание рейсов и многое другое.

Интерфейс Copilot будет аналогичен панели Bing веб-браузера Edge. Первые пользователи смогут воспользоваться ботом уже в июне 2023 года.