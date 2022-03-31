WhatsApp значительно расширит функционал голосовых сообщений

В новостях все чаще появляются сообщения об отключении WhatsApp* на старых устройствах. Однако, подтверждений этой информации пока нет. Когда мессенджер отключает от поддержки устройства на старых операционных системах, информация об этом появляется на официальных ресурсах компании. На данный момент по этой теме там пусто.

Из релизов сейчас известно об изменении функции голосовых сообщений. Мессенджер подготовил целый список обновлений. Например, в WhatsApp* появится возможность прослушивать голосовые сообщения вне чата, в фоновом режиме и на скорости 1,5-2x.

Также можно будет записывать голосовое, ставить его на паузу и после продолжать. Выходит, на чихнуть и «ээээ» можно будет не тратить свое и чужое время.

Аналогичным функционал станет и при прослушивании — его можно будет ставить на паузу или просто выходить из мессенджера. WhatsApp* запомнит время и не будет включать все сначала.

Полный перечень изменений выглядит так:

Все эти функции, действительно, полезны и давно напрашивались в мессенджер. Особенно, учитывая тот факт, что большинство из них давно реализованы в Telegram.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!