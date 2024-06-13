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WhatsApp упростит перенос данных между смартфонами

В бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.9.19 добавили новую функцию для упрощения процесса переноса данных, в том числе чатов, между устройствами.

Ранее для переноса чатов в WhatsApp требовалось использование облачных сервисов Google Диск или iCloud. С выходом обновления достаточно будет открыть специальный QR-код на экране нового смартфона и отсканировать его с помощью старого устройства, чтобы перенести все данные напрямую, избегая создания облачных резервных копий.

Предполагается, что таким образом можно будет легко переносить информацию с Android-смартфона на устройство с iOS. Когда функция с QR-кодами станет доступна всем пользователям WhatsApp, пока неизвестно.

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Источник:
WABetaInfo
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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