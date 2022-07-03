WhatsApp тестирует функцию скрытия последней активности

В WhatApp добавится функция, которая позволит скрывать свою активность. Работать она будет аналогично, как и в Telegram.

Недавнюю активность можно будет скрывать от всех пользователей или определенных контактов. Ниже добавится отдельная опция, где можно выбрать «Такой же, как в последний раз», тогда статус не будет показываться и пользователям, которые не являются вашими контактами.

Помимо этого, WhatsApp тестирует кнопку редактирования сообщений и реакций.

Сейчас все нововведения доступны для участников бета-теста. Когда они дойдут до всех пользователей неизвестно.

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